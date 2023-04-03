تحالف الفتح:الحكومة ومجالس المحافظات تحت القبضة الإطارية

تحالف الفتح:الحكومة ومجالس المحافظات تحت القبضة الإطارية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح صادق جعفر، الاثنين، استحالة تاجيل انتخابات مجالس المحافظات، مبينا ان الاطار التنسيقي اكد لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني على ضرورية الالتزام بالتوقيتات الانتخابية.وقال جعفر في حديث صحفي،ان” اجتماع قادة الاطار التنسيقي بحضور السوداني  امس الاحد اكد موقفه في دعم اجراء الانتخابات وفق التوقيتات الزمنية المحددة من قبل الحكومة في كانون الاول القادم مع تامين كافة الاجراءات والدعم لمفوضية الانتخابات”.واضاف،ان” اعادة مجالس المحافظات ياتي كون وجودها دستوري لكن المقابل كان قرار حلها خطا فادح تسبب في الكثير من السلبيات على مستوى ادارة المحافظات العراقية كونها حلقة رقابية مهمة “.واشار الى ان” مع تباين الاراء حول مجالس المحافظات لكنها تبقى من قانونية وتمثل ارادة مكونات المحافظات بشكل عام”.وكان مجلس النواب اقر قبل اسبوع قانون الانتخابات الذي اعاد اعتماد مبدا سانت ليغو في توزيع المقاعد “.

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