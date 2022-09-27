تحالف الفتح:الحوار مع الصدر بعد تشكيل الحكومة التوافقية
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، ائتلاف إدارة الدولة بـ”السفينة” والتي يجب ان تبحر من اجل تدارك ما لا يحمد عقباه، مبينا ان الحوارات مع التيار الصدري ستاتي بعد تشكيل الحكومة.وقال القيادي في الائتلاف علي الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “الاطار التنسيقي يدعو الكتل الكردية للتوافق والمضي بالعملية السياسية”، مطالبا الاحزاب الكردية لاسيما البارتي واليكتي بـ “المجي الى بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية والمضي بتكليف رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة”.وأضاف: “ائتلاف إدارة الدولة ليس تنازلا لاحد وانما سفينة يجب ان تبحر من اجل تدارك ما لايحمد عقباه”وأوضح القيادي في الفتح ان “ائتلاف إدارة الدولة سيكون بإدارة الاطار والحزبين الكرديين والسيادة والمستقلين لإدارة الدولة “، مؤكدا أن “الاطار لا يقصي ولا يهمش احد ويريد الجميع ان يشاركوا في العملية السياسية”.وتابع الفتلاوي، أن “الحوارات ستاتي بعد تشكيل الحكومة وسنعطي للتيار الصدري جميع الاستحقاقات وكانه مشارك في العملية السياسية”، منوها الى ان “التيار الصدري ليس مشاركا في حوارات تشكيل ائتلاف إدارة الدولة”.