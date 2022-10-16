تحالف الفتح:السوداني سيزور الصدر ليبارك برنامجه الحكومي

تحالف الفتح:السوداني سيزور الصدر ليبارك برنامجه الحكومي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح حامد الموسوي، الاحد، عن نية رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني زيارة الحنانة بمحافظة النجف الاشرف لعرض برنامجه الحكومي على زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال الموسوي في حوار متلفز ، انه “حسبما سمعنا، فان رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني سيزور الحنانة لعرض برنامجه الحكومي على مقتدى الصدر من أجل وضع الملاحظات”، مؤكدا أن “باب الحوار مع التيار مايزال مفتوحا”.  وشدد الموسوي على ضرورة “احترام خيار التيار الصدري بعدم الاشتراك في الحكومة”، معتبرا ان “عدم مشاركة التيار ستكون مدعاة للحكومة وكل القوى السياسية ان تكون حذرة في تطبيق ما تعهدت به”. وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر رفض عبر صفحة “وزير القائد” مشاركة أي شخص محسوب على التيار الصدري او منشق عنه في حكومة محمد شياع السوداني

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