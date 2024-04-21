تحالف الفتح:السوداني موظف صغير في جيب البارزاني

تحالف الفتح:السوداني موظف صغير في جيب البارزاني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق عضو تحالف الفتح محمود مرعي، الاحد، على حراك إعادة تصدير نفط إقليم كردستان بعد إيقافه خلال الفترة الماضية، فيما اكد ان استئناف تصدير النفط بعيدا عن قرار المحكمة الاتحادية يخالف القانون والدستور. وقال مرعي في تصريح  صحفي، ان “عدم تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية هو بمثابة خضوع حكومة السوداني”، مشيرا الى ان “ممارسة الاقليم الضغوط السياسية على السوداني مستمر لغاية الان”. وتابع، ان “هناك العديد من المشاكل السياسية والاقتصادية التي تواجه الحكومة، ومنها ازمة تعطل الموازنة لغاية الان نتيجة؛ الخلافات على تعديل بعض الفقرات”، لافتا الى ان “الحكومة ووزارة النفط، ملزمتان بتسلم العادات النفطية، والمنافذ الحدودية من الإقليم”. واتم المرعي حديثه: ان “خضوع الحكومة لإجندات أربيل ستنفضح في حال تم إعادة استئناف النفط بمعزل عن التوصيات والنقاط التي أصدرتها المحكمة الاتحادية”، مبينا ان “استئناف تصدير النفط بعيدا عن قرار المحكمة الاتحادية يخالف القانون والدستور”. 

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