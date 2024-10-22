تحالف الفتح:العراق أبلغ الجانب الأمريكي بعدم استخدام أراضيه لضرب إيران “الحبيبة”!

تحالف الفتح:العراق أبلغ الجانب الأمريكي بعدم استخدام أراضيه لضرب إيران “الحبيبة”!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، الثلاثاء، نجاح الحكومة الاتحادية وكذلك المقاومة الاسلامية في تحييد القوات الامريكية وإلزامها بعدم استخدام القواعد العسكرية داخل العراق لتقديم الدعم للكيان الصهيوني.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، إن “الجانب الامريكي غير موثوق به وغالبا ما ينقلب على الوعود والاتفاقات التي يجريها مع الدول الاخرى، وهذا الأمر ينطبق كذلك على الاتفاقات بشأن إخراج القوات الامريكية من العراق”.واضاف ان “الفترة الحالية تمكنت خلالها الحكومة العراقية وكذلك المقاومة الاسلامية في العراق من تحييد القوات الامريكية المتواجدة على الأراضي العراقية عن تقديم الدعم للكيان الصهيوني الذي يواصل مجازره بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني”.وبين ان “الحكومة والمقاومة ايضاً نجحنا في إلزام الجانب الامريكي بعدم استخدام الاراضي العراقية والقواعد العسكرية داخل العراق كمركز لانطلاق العمليات العسكرية الداعمة للكيان الصهيوني”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *