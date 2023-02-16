تحالف الفتح:العراق لن يعاني من عجز الموازنة إذا نقل أمواله من واشنطن إلى طهران!!!!

تحالف الفتح:العراق لن يعاني من عجز الموازنة إذا نقل أمواله من واشنطن إلى طهران!!!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، الخميس،ان العراق لن يعاني عجزا في الموازنة خصوصا اذا تمكن من تخليص امواله من واشنطن  ونقلها إلى إيران وضمان استمرار ارتفاع اسعار النفط. وقال حسين في حديث صحفي، ان “العراق بامكانه تخليص امواله من الحجز داخل البنك الفيدرالي الاميركي ونقلها إلى إيران  وضمان عدم التحكم بها من قبل واشنطن، من خلال القيام ببعض الالتزامات من اجل ضمان وصول الاموال الى البلاد”. واضاف ان “الموازنة لن تعاني اي عجز خصوصا ان العراق لديه فائض مالي كبير ووفرة في الإيرادات النفطية، فضلا عن ان اسعار النفط مرتفعة وقد تصل الى مستويات أعلى مما هي عليه في الوقت الراهن”. وبين ان “هناك نية لاعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في الموازنة في وقت يباع فيه النفط حاليا بأكثر من 80 دولارا للبرميل، وبالتالي فأن العراق لن يعاني من عجز في الموازنة حتى مع تخفيض سعر صرف الدولار”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *