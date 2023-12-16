تحالف الفتح:العيداني لن يبقى محافظا للبصرة

تحالف الفتح:العيداني لن يبقى محافظا للبصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- بين عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، السبت،  ان حظوظ محافظ البصرة اسعد العيداني في الانتخابات ضعيفة، لافتا الى ان الجمهور له رأيه وقراره في اختيار من يجده مناسباً في الوصول الى مجالس المحافظات. وقال الفتلاوي  في حديث صحفي، ان “محافظ البصرة اسعد العيداني لديه حظوظ ضعيفة في الانتخابات المقرر اجراؤها يوم الاثنين المقبل، خصوصا مع وجود كيانات وتحالفات أخرى مشاركة بالعملية الانتخابية”. وأضاف ان “المجتمع منقسم الى مجموعة فئات عشائرية وحزبية وتجارية، وهذه الانقسامات مؤدلجة من حيث طبيعة كل مجتمع ورؤيته لمن سيمثله في مجالس المحافظات”. واكد ان “المجتمع هو من سيقرر ويقيم من يصل الى مجالس المحافظات، فضلا عن ان الأموال التي ترصد سيكون لها تأثيرها في الشارع، بالإضافة الى ان أهالي كل محافظة لديهم معلومة ان كان المحافظ لديه جنبة فساد او ليس لديه ذلك، وبالتالي فأن الناخب هو صاحب القرار في إيصال من يجده مناسبا لمجالس المحافظات”.

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