تحالف الفتح:الكاظمي خائن

تحالف الفتح:الكاظمي خائن
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- وصف النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاحد , تصريحات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان إعادة مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني الى كركوك قبل الانتخابات بـ ” المقلقة ” , خاصة وان الوجود السياسي للحزب في كركوك موجود أصلا ويمارس عمله بكل حرية .وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” النشاطات السياسية للحزب الديمقراطي الكردستاني التابع لمسعود البارزاني تسير بشكل طبيعي في محافظة كركوك الا ان تصريح رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشان وجوب عودة مقرات الحزب امر مستغرب ويثير الشكوك خاصة لاحزاب مكونات كركوك وبالأخص المكونين العربي والتركماني”.ووصف البلداوي تصريحات الكاظمي بـ ” المقلقة خاصة لشعب المحافظة الذي انعم بالامن والأمان بعد استلام القوات الأمنية الاتحادية للملف الأمني للمحافظة” .وأضاف ان ” العديد من المراقبين السياسيين يخشون من هذه التصريحات الغريبة لكونها غير منطقية وغير موفقة لكون الحزب أصلا موجود ويمارس عمله بكل حرية وربما تختفي وراء ذلك عودة السلاح لتلك المقرت وبالتالي إحالة الملف الى البيشمركة ” . 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *