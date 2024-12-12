تحالف الفتح:الوضع العراقي في خطر بعد سيطرة الإرهابيين على سوريا

تحالف الفتح:الوضع العراقي في خطر بعد سيطرة الإرهابيين على سوريا
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، اليوم الخميس، على ضرورة الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الكيان الصهيوني والولايات المتحدة ضد العراق بعد نزولهما على الأرض بشكل مباشر في سوريا.وقال التحالف في بيان، إن “ما حدث في سوريا من سيطرة الارهابيين يعني دخول الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بشكل مباشر على الأرض لتحقيق الأجندة الخاصة بهما بدعم ومباركة من تركيا ودول عربية كالامارات وقطر والسعودية، ولا يعرف ما الذي سيحصل في الأيام القادمة”، مبيناً أن “دول المنطقة عليها التوقف وإعادة الحسابات”.وأضاف، أن “الأمن والمخابرات والاستخبارات العراقية مدركة لخطورة الموقف وجميعها مستنفرة، فالعراق بات الهدف الأول بعد إسقاط سوريا، ووجود المقاومة يجعل البلد يمتاز بسمة غير متوفرة في بقية الدول الأخرى وهذا الأمر يشكل مخاوف لدى الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وكذلك الغرب الذي يرى المشهد العراقي معقداً”.وأشار إلى أنه “يجب توحيد المواقف بين القوى والمكونات العراقية والانصهار في بودقة وطنية واحدة من أجل تأمين المخاطر التي تأتي من المحيط غير الآمن”، مشدداً على “أهمية أن تكون كل حركة يتحركها العراق محسوبة بدقة”.

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