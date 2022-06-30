تحالف الفتح:تشكيل الحكومة بعد عيد الأضحى المبارك

تحالف الفتح:تشكيل الحكومة بعد عيد الأضحى المبارك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق-أكد عضو تحالف الفتح غُضنفر البطيخ , الخميس, أن مفاوضات الإطار التنسيقي مع باقي الكتل السياسية مستمرة وانفراج تشكيل الحكومة سيكون بعد عيد الأضحى المبارك.وقال البطيخ في تصريح  صحفي، إن “الأجواء ايجابية ولا توجد خلافات للإطار التنسيقي مع باقي الكتل السياسية”, مبيناً أن ,” الاتفاق المبدئي يؤكد على الإسراع في تشكيل الحكومة وتكون في سلة واحدة متمثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكابينة الوزارية ثم المنهاج الحكومي”.وأضاف, أن ” حسم منصب رئيس الجمهورية بين الأحزاب الكردية هو مفتاح الحكومة القادمة الذي يحتاج إلى نصاب 220 نائباً لتمرير المرشح”, مؤكداً أن “الحكومة المقبلة ستكون حكومة خدمات من جميع النواحي وخاصة الاقتصادية”.وأصبحت قوى الإطار التنسيقي الكتلة النيابية الأكثر عدداً داخل مجلس النواب، بعد حصولها على نحو 40 مقعداً جديداً، مستفيدة من استقالة أعضاء الكتلة الصدرية، وهو ما يمنحها اليد الطولي في ملف تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب. 

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