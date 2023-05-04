تحالف الفتح:تغيير الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وفق الرؤية الإطارية

تحالف الفتح:تغيير الوزراء واصحاب الدرجات الخاصة وفق الرؤية الإطارية
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، اليوم الخميس، عن تغييرات ستكون على ثلاثة مستويات في مؤسسات الدولة بضمنها الكابينة الوزارية نهاية آيار الحالي. وقال الفتلاوي في حديث صحفي: “لم تعلن الاسماء التي سيجري تغيرها من قبل حكومة السوداني حتى اللحظة، ولكن كل تغيير يأتي بعد تثبت وجود اخفاق في اداء المهام سواء على مستوى الوزارات او مؤسساتها في المحافظات”.وأوضح ان “الحكومة هي المعنية بإعلان الاسماء ولا يحق لاي جهة اخرى اعلان اي قائمة للتغييرات.واشار الفتلاوي الى أن”التغييرات ستشمل الدرجات الخاصة والكابينة الوزارية والمحافظين وستعلن بشكل رسمي نهاية ايار الجاري اي عند انتهاء مهلة الـ 6 أشهر التي وعد بها رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”. واكد أن “اجراء تغييرات سيتم وفق مبدأ التقييم الشامل لكل مفاصل الدولة ووفق إطار شفاف”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *