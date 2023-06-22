تحالف الفتح:حراك نيابي للطعن بالموازنة ضمن فقرات حصة الإقليم

تحالف الفتح:حراك نيابي للطعن بالموازنة ضمن فقرات حصة الإقليم
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح، انتصار الجزائري، اليوم الخميس، عن تحركات نيابية لتقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض الفقرات الخاصة بإقليم كردستان بقانون الموازنة، فيما اكدت ان جميع القوى السياسية تدعم تحركات الطعن في بعض الفقرات التي تصب في مصلحة محافظات الوسطى والجنوبية.وقالت الجزائري في حديث صحفي، إن “لجنة النزاهة الان بصدد تقديم الطعن لدى المحكمة الاتحادية في بعض الفقرات التي تخص اقليم كردستان”، مشيرة الى ان “الموازنة الحالية وضعت حدا للخروقات العديدة التي كانت تمرر ارضاء لحكومات الاقليم في الفترة السابقة”.واردفت: ان “البرلمان مع انصاف المحافظات الجنوبية من حيث رفع النسب التي تم تخصيصها بالموازنة العامة”، لافتة الى ان “بعض الاستحقاقات التي حصلت عليها كردستان كانت على حساب محافظات الوسط والجنوبية”.وتابعت، ان “جميع القوى السياسية النيابية تدعم تحركات للطعن في بعض الفقرات التي تصب بمصلحة المحافظات الجنوبية”.وكان عضو مجلس النواب اسعد البزوني، قد اكد في حديث لوكالة /المعلومة/، ان “النسبة المعلنة للاقليم الان 12.6%، لكن الواقع يشير الى وصول النسبة الى 18% مع احتساب بعض المواضيع الأخرى ، فيما اكد ان الإقليم يريد التحكم في ملف تصدير الـ 400 الف برميل بحسب رؤيتهم وحساباتهم دون التدخل من الأطراف الأخرى

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