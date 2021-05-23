تحالف الفتح:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية بالقوة من العراق

تحالف الفتح:حشدنا الشعبي سيطرد القوات الأمريكية بالقوة من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عزا النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي , الاحد , اعلان تنسيقية فصائل المقاومة العراقية بتصاعد عملياتها ضد تواجد القوات الامريكية في العراق الى ضعف الحكومة في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي بجدولة الانسحاب, مشددا الى ان تنسيقية المقاومة بينت بانها لم تتبن أي عملية جرت في السابق .وقال البلداوي في تصريح صحفي , ان ” اللجنة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية منسجمة وتعمل بضوابط ما تمليه عليها المرحلة وانها مازالت تضغط على الحكومة التي بدأ وضعها ضعيف تجاه المفاوضات مع الامريكان بما يخص جدولة الانسحاب”.وأضاف ان “المماطلة الامريكية الواضحة وضعف أداء الحكومة في ملف الانسحاب جعلت من تنسيقية المقاومة الاسلامية ان تصدر اعلان تصاعد العمليات ضد القوات الامريكية المحتلة”.وأشار البلداوي الى ان “الإعلان يعد انذارا أخيرا للامريكان بالعمل الجدي وجدولة الانسحاب الكلي من القواعد العسكرية العراقية ” . 

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