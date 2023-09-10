تحالف الفتح:حكومة البارزاني تتحمل جميع التبعات القانونية جراء اتفاقها مع تركيا في تصدير النفط

تحالف الفتح:حكومة البارزاني تتحمل جميع التبعات القانونية جراء اتفاقها مع تركيا في تصدير النفط
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال القيادي في تحالف الفتح، علي الفتلاوي، الأحد، إن “استخدام ورقة المحاكم من قبل تركيا خطوة خاسرة منذ بدايتها”، مشيرا الى ان ” تركيا لم تُعلم العراق بجميع الاتفاقات والعقود التي تم توقيعها مع إقليم كردستان قبل إيقاف التصدير”.وتابع، ان “الحكومة المركزية لم يكن لها أي اتفاق مع كردستان بشأن تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي”، لافتا الى ان “انقرة لا تملتك أي ادلة على كسب قرار تغريم البلد بشان تصدير النفط السابق من إقليم كردستان”.واكد الفتلاوي: ان “الإقليم يتحمل جميع التبعات القانونية والمالية نتيجة؛ الاتفاقات التي تمت مع تركيا في الفترة السابقة”، مضيفا ان “كردستان خرقت جميع الاتفاقات السياسية والقانونية مع الحكومة المركزية”.وكانت الحكومة التركية قد رفعت دعوى على الحكومة العراقية أمام محكمة أمريكية، تطالب بموجبها بغداد بدفع تعويضات لها قدرها 956 مليون دولار، رافضة دفع أي تعويضات للعراق. وكانت عضو مجلس النواب زهرة البجاري، قد كشفت في حديث لوكالة /المعلومة /، عن “استمرار اقليم كردستان بتهريب النفط الى الخارج بعدة طرق بديلة عما كانت عليه في السنوات السابقة، فيما اكدت انه اين ما وجدت الأموال تواجدت ملفات الفساد في الدوائر التي تدعم تهريب النفط.

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