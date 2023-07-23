تحالف الفتح:حكومة البارزاني لا تحترم حكومة المركز

تحالف الفتح:حكومة البارزاني لا تحترم حكومة المركز
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه تحالف الفتح، اليوم الأحد، طلباً للحكومة الاتحادية يخص علاقة كردستان بالسويد، وفيما أعتبر استمرار العلاقات بين أربيل ستوكهولم يمثل “خللاً” بوزارة الخارجية. وقال القيادي بالتحالف، علي الزبيدي، في حديث  صحفي، إن “المسؤول الأول عن العلاقات الدبلوماسية مع السويد هي الحكومة العراقية، المتمثلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية، فاذا تأخرت حكومة كردستان عن قطع العلاقات، فهناك خلل في وزارة الخارجية”.وأضاف، أن “وزير خارجية العراق، كان موظفاً سابقاً في مكتب رئيس الحزب الديمقراطي، مسعود بارزاني”، مبيناً أن “حكومة كردستان لابد أن تحذو حذو بغداد باعتبارها جزء من الحكومة العراقية وليس العكس”.وطالب القيادي بتحالف الفتح، الحكومة الاتحادية، بـ”توجيه خطاب لحكومة أربيل يخص قطع علاقات بين كردستان والسويد، باعتبار أن العلم العراقي الذي تم حرقه امام السفارة العراقية في ستوكهولم يمثل كردستان وبغداد”.وبين الزبيدي: “اذا كان العلم العراقي وحادثة حرق القران لا يعني شيء لكردستان، فعليها أن تبقي علاقتها، وهذا امر متوقع منها”. وتابع حديثه، قائلاً: “مسألة حرق القرآن لا تؤثر على الكتاب المقدس ولا على المسلمين بها تأثيرها الأول والأخير سيكون على من أقدم على اتخاذ هكذا خطوة؛ لأنه احرق نفسه”.وكان عضو مجلس النواب، محمد سعدون السوداني، اقد عد بقاء ممثل حكومة إقليم كردستان في السويد تصرف “غير لائق وغير مقبول”، وفيما أكد أن بقاء الأخير من عدمه لا يعني شيء، أشار الى أن صفته الرسمية قد “سقطت”.والى الان، لم يغادر ممثل حكومة إقليم كردستان من السويد، واستمرار العلاقات الدبلوماسية بين أربيل وستوكهولم على الرغم من توجيه رئيس الوزراء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *