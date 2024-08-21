تحالف الفتح:حكومة السوداني مُلزمة بإنهاء التواجد الأمريكي

تحالف الفتح:حكومة السوداني مُلزمة بإنهاء التواجد الأمريكي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح عضو تحالف الفتح علي الزبيدي ،الأربعاء، ان الحكومة العراقية ملزمة بإنهاء التواجد الأجنبي من العراق وعليها تطبيق ذلك، فيما اكد ان هناك تقدما واضحا في هذا الملف. وقال الزبيدي في تصريح  صحفي، إن “الحكومة ألزمت نفسها بإنهاء التواجد الأجنبي من العراق عند تسلمها الحكم وهي تمضي بالإجراءات وتصل مراحل متطورة”، مشيراً الى ان “البيان الصادر من وزارة الخارجية العراقية مغلوط ويحسب على الوزارة ذاتها”. وتابع ان، “الدعم الذي تتلقاه الحكومة العراقية في هذا الملف لن تتلقاه أي حكومة كونها من يؤيدها هو الشعب والقوى السياسية وكذلك ضغط المقاومة”، لافتاً إلى ان “هفوات وزارة الخارجية تكررت كثيراً والسبب يعود الى الوزراء الذين يتسنمون تلك الوزارة وخلفياتهم السياسية”.

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