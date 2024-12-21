تحالف الفتح:خامئني يرفض حل الحشد الشعبي

تحالف الفتح:خامئني يرفض حل الحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي، اليوم السبت (21 كانون الأول 2024)، ملامح رفض خامئني حل الحشد الشعبي.وقال السعدي في حديث صحفي، إن ” الحشد الشعبي مؤسسة رسمية قانونية صوت البرلمان العراقي على قانونها بأمر الإمام خامئني والحرس الثوري، مؤكدا أن “الحديث عن حلها مجرد تحاليل ليس لها أي مصداقية”، متسائلا “هل يمكن حل الشرطة الاتحادية او الجيش او غيرها من الصنوف الأمنية الأخرى”.وأضاف أن “العراق دولة ذات سيادة واي محاولات للتدخل في شؤون مرفوضة ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني كان واضحا في حديثة عن الحشد الشعبي بانه مؤسسة رسمية ولا حديث عن حل قوة تشكل صمام امان المشروع الثوري الإيراني تحت راية الإمام خامئني مع بقية التشكيلات والعناوين العسكرية والأمنية الأخرى”.وأشار الى انه” لا يوجد اي تصريح رسمي من قبل السيستاني او ابنه محمد رضا حول حل الحشد الشعبي .

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