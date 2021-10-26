تحالف الفتح:رئيس الوزراء المقبل حشدوي بموافقة الصدر

تحالف الفتح:رئيس الوزراء المقبل حشدوي بموافقة الصدر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- توقع القيادي في تحالف الفتح رزاق الحيدري، الثلاثاء، تشكيل حكومة توافقية بعد عقد تحالف بين الكتلة الصدرية والاطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان، مبينا ان المعارضة ستكون من النواب المستقلين.وقال الحيدري في تصريح صحفي، ان “التيار الصدري او اي تحالف آخر لا يمكنه المضي في تشكيل الحكومة دون الاتفاق مع الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة”.واضاف ان “اختيار رئيس الوزراء سيكون بشكل مستقل ولا ينتمي الى الكتلتين بل بشكل توافقي لتجنب حدوث مشاكل سياسية جديدة قد تصل الى الانسداد السياسي”.واشار الحيدري الى ان “القوى السنية والكردية تنتظر ما يجري في البيت الشيعي لحسم موقفها ولا يمكنها اعلان ميولها نحو أي كتلة شيعية دون أخرى”، لافتا الى أن “النواب المستقلين سيبقون في المعارضة”.وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة مسعود البارزاني نفى في وقت سابق، وجود تحالف مع الكتلة الصدرية وتحالف تقدم برئاسة محمد الحلبوسي. 

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