تحالف الفتح:زيادة نسبة الفقر في ظل حكومة الكاظمي

تحالف الفتح:زيادة نسبة الفقر في ظل حكومة الكاظمي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوضح النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الاثنين، بان دائرة الفقر في العراق تتسع بشكل مهول بسبب السياسات التي انتهجتها حكومة الكاظمي .وقال كريم في تصريح  صحفي، إن “السياسات المتبعة من قبل حكومة تصريف الأعمال  اضرت شريحة الفقراء”.وأضاف أن  “نسبة الفقر في البلاد بلغت 30 بالمئة من مجموع السكان”، مشيرا الى أن “نسبة الفقر في العراق لم تكن تتجاوز 22 في المئة في العام 2020 ووصلت إلى هذا الرقم في زمن حكومة الكاظمي “.ولفت إلى أن “حكومة تصريف الأعمال أدخلت البلاد في دوامة الفقر والبطالة بسبب السياسات الخاطئة 

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