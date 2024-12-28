تحالف الفتح:زيارة أبن حزب الدعوة (الشطري) لدمشق يؤكد على ضعف حكومة السوداني

تحالف الفتح:زيارة أبن حزب الدعوة (الشطري) لدمشق يؤكد على ضعف حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف عضو تحالف الفتح، سلام حسين، اليوم السبت، زيارة ابن حزب الدعوة معاون رئيس الحشد السابق رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري لأحمد الشرع بأنها تعبير عن “التخبط والضعف” في إدارة الملفات السياسية والأمنية الحساسة.وقال حسين في تصريح صحفي ،أن ” المدعو أحمد الشرع لا يزال يحمل الفكر المتطرف ذاته الذي تسبب في إراقة دماء العراقيين، في وقت يستمر فيه عناصره بتنفيذ أعمال تصفية جسدية على أساس طائفي، رغم محاولات الجلوس على طاولة الحوار”،معتبراً أن هذه الزيارة “تعكس حالة من الضعف والتخبط السياسي والأمني في التعامل مع القضايا الحساسة”.وأشار إلى أنه “كان من الأفضل أن تتم مثل هذه اللقاءات عبر قنوات سرية أو من خلال وسطاء، بعيداً عن العلنية التي قد تُفهم كخطوة استسلامية تهدف لشراء السلام من جماعات ارهابية”.وشدد على “ضرورة التعامل مع هذه الملفات بحذر وذكاء أكبر، لتجنب إضعاف موقف العراق في مواجهة الأطراف المتطرفة، وحفاظاً على أمن واستقرار البلاد”.

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