تحالف الفتح:ستبقى ديالى “أرض حرام”لإيران ما دامت بدر الفائز الأول في انتخابات المحافظة

تحالف الفتح:ستبقى ديالى “أرض حرام”لإيران ما دامت بدر الفائز الأول في انتخابات المحافظة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الاحد، ان منصب محافظ ديالى محسوم للاطار التنسيقي وتحديدا لمنظمة بدر .وقال عبد الهادي في حديث  صحفي،ان “انتخابات 18 كانون الاول حملت في مضمونها 3 قراءات مهمة ابزرها ان القوى المنضوية تحت جناح الاطار التنسيقي حققت الاغلبية في ديالى من خلال ما حصلته عليه من مقاعد بالاضافة الى ان ثلاث  قوى فائزة حاليا في طور التحالف استعدادا لمرحلة تشكيل الحكومة المحلية بعد المصادقة على النتائج”.واضاف،ان “كل القراءات تدل بان منصب محافظ ديالى محسوم للاطار التنسيقي  وتحديدا لمنظمة بدر من أجل بقاء ديالى أرض حرام لإيران ، لافتا الى ان” قوى الاطار منفتحة على بقية القوى والتكتلات الفائزة من اجل تشكيل حكومة محلية بإدارة إطارية “.

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