تحالف الفتح:ضغوط إيرانية بالإسراع في تشكيل حكومة السوداني

تحالف الفتح:ضغوط إيرانية بالإسراع في تشكيل حكومة السوداني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي، يوم الإثنين، عن “ضغوط إيرانية” للإسراع بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة إطارية .وقال النائب عن الفتح  الإيراني الأصل معين الكاظمي، في حديث صحفي، إن “هناك دعوات وضغوطاً إيرانية بضرورة استقرار الوضع الشيعي ، والمضي بتشكيل الحكومة”.وعلّل الكاظمي تلك الضغوط بأن “العراق يعد مصدراً أساسياً للطاقة بتصديره 3,5 ملايين برميل نفط يوميا خصوصاً وأن العالم مقبل على فصل الشتاء”.ويصادف اليوم الاثنين 10 – 10 مرور سنة كاملة على إجراء انتخابات تشرين المبكرة، والتي لم تثمر حتى الآن عن تشكيل حكومة بسبب صراع الكتل السياسية.

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