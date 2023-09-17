تحالف الفتح:علامات استفهام كثيرة لرفض حكومة البارزاني توطين رواتب موظفي الإقليم

تحالف الفتح:علامات استفهام كثيرة لرفض حكومة البارزاني توطين رواتب موظفي الإقليم
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بغداد/ شبكة  أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، ان هناك علامات استفهام كثيرة إزاء رفض حكومة إقليم كردستان توطين رواتب موظفي الإقليم بهدف استلام كل موظف راتبه عبر البطاقة الذكية، لافتا الى ان الحكومة والبرلمان طالبت أربيل بحل مشكلة الموظفين وتوطين رواتبهم لدى احد المصارف الحكومية من اجل حل المشكلة.وقال البلداوي في حديث صحفي، ان “استغلال مسألة رواتب الموظفين في كردستان وبشكلها الإنساني من قبل حكومة الاقليم لن تفلح في الإيقاع بالاطراف الأخرى”.وأضاف ان “الحكومة الاتحادية وممثلي الشعب في البرلمان قد طالبوا حكومة كردستان في اكثر من مرة بتوطين رواتب الموظفين وفق الدرجات الوظيفية والوصف الوظيفي لكل وزارة او هيئة او مؤسسة، ليتم فتح حساب في احد مصارف بغداد يتم بموجبه استلام رواتب الموظفين عبر البطاقة الذكية”.وبين ان “حكومة الإقليم رفضت مراراً توطين رواتب موظفي كردستان، وهناك علامات استفهام حول أسباب رفض حكومة أربيل لهكذا اجراء يصب في صالح الموظفين وبالتالي استمرار إشكالية الرواتب”.

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