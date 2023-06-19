تحالف الفتح:على حزب بارزاني احترام صوت الأغلبية في إقرار الموازنة

تحالف الفتح:على حزب بارزاني احترام صوت الأغلبية في إقرار الموازنة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- عد تحالف الفتح، اليوم الاثنين، اعتراضات ومواقف سلطات إقليم كردستان على قانون الموازنة “غير أصولية”، فيما أكد أن البارتي دائما يريد الحصول على كل شيء.وقال القيادي بالتحالف، علي الزبيدي، في حديث صحفي، إن “جميع الكتل السياسية في كردستان موافقة على قانون الموازنة المالية، باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني”، مبينا أن “البارتي دائما ما يريد ان يسيطر على كل شيء ولا يعطي أي شيء”.وأضاف “من مصلحة الحزب الديمقراطي ان يتماشى مع المركز والموافقة على الموازنة؛ لان الإقليم هو جزء والمركز هو الكل”، معتبراً “إجراء وصول مسودة الموازنة الى رئاسة الجمهورية، بروتكولياً لا أكثر”.وأوضح القيادي بتحالف العامري، أن “قانون الموازنة صُوت عليه بالأغلبية الساحقة وليست البسيطة داخل قبة البرلمان”، مشيراً الى أن “هذه المواقف والتصريحات لا تنم عن مسؤولية في بناء البلد”.وبين الزبيدي “عندما يعترض الإقليم على موازنة قللت شيئاً بسيطاً من نسبته فهذا أمر غير دستوري وغير أصولي”.وأبدى رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، امس الاحد، موقفاً جديداً حول حصة الاكراد بالموازنة، وفيما طالب، سلطات بغداد، بـ”احترام الدستور، والاتفاقات السياسية”، اكد أن كردستان لن تتنازل عن حقوقها.وكان مجلس النواب، قد صوت، لأول مرة منذ 18 عاماً على المادة 14 الخاصة بإيرادات النفط في إقليم كردستان. 

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