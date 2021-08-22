تحالف الفتح:قضاء الطارمية ملاذاً لداعش!!!!!

تحالف الفتح:قضاء الطارمية ملاذاً لداعش!!!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب  الميليشياوي عن تحالف الفتح محمد كريم , الاحد , ان قضاء الطارمية يعد المكان الوحيد والملاذ الآمن لبقايا “ داعش” ولقياداته واخر معقل له في العراق , مطالبا الحكومة القيام بحملة امنية كبرى لتحرير القضاء .وقال كريم في حديث صحفي، ان ” الطبيعة الجغرافية الوعرة , لقضاء الطارمية , إضافة لموقعه الجغرافي الذي يتصل بأكثر من محافظة شكل تهديدا خطيرا لتجمع بقايا داعش وقيادته حيث اصبح نقطة انطلاق للعمليات الإرهابية في شمال بغداد وديالى والانبار وصلاح الدين وصولا الى كركوك”.وأضاف كريم، أن “قضاء الطارمية اصبح اليوم ملاذا امنا لبقايا داعش وذلك بسبب تحصينات داعش فيه واتخاذها منطلقا لمهاجمة المدنيين والقوات الامنيةوأوضح، ان ” تحرير القضاء من فلول داعش اصبح لزاما على الحكومة لكون تحريره من الإرهاب يمثل 99% من القضاء كليا على الدواعش ” , مطالبا الحكومة والقيادات الأمنية بـ”القيام بحملة امنية كبرى لتحرير القضاء” .

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