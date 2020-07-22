تحالف الفتح:قطر عزيزة علينا وسنعمل على تعزيز التعاون معها!

تحالف الفتح:قطر عزيزة علينا وسنعمل على تعزيز التعاون معها!
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بغداد/شبكة اخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية عامر الفايز ، الأربعاء (22 تموز 2020) ان الانفتاح العراقي على السعودية لا يعني وجوب مقاطعة خصوهما في المنطقة ومن بينهم قطر.وقال الفايز في حديث صحفي، ان “توجه العراق نحو السعودية في زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي هدفه تعزيز العلاقات على قاعدة المصالح المشتركة والمضي باتجاه تطبيق الاتفاقيات المعقودة سابقا والتوافقات السابقة والمشتركات الكثيرة التي تربط العراق بالسعودية وهذا الامر جعلها محطة اولى لرئيس الوزراء قبل ان يتم تأجيل الزيارة”.واشار الى ان “توجه الحكومة العراقية نحو القيام بزيارات لدول خليجية اخرى سيتم تباعاً والذهاب الى السعودية لا يحجب الذهاب عن البقية”.ونفى الفايز “وجود ضغط سعودي يمنع ذهاب العراق نحو قطر والتي لا تتمتع بعلاقات طيبة معها”، مشدداً على ان “السعودية لا تتحكم بالارادة العراقية، بدليل ان بغداد على علاقة متميزة بطهران رغم علاقتها بالرياض التي تمر بفتور”.

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