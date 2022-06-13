تحالف الفتح:لايمكن تشكيل الحكومة بدون التيار الصدري

تحالف الفتح:لايمكن تشكيل الحكومة بدون التيار الصدري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الإثنين، أن الكتل السياسية لا يمكنها المضي بتشكيل الحكومة دون مشاركة التيار الصدري.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “التيار الصدري يعتبر قطب رئيسي في العملية السياسية لذلك فإن الكتل لا يمكنها المضي بتشكيل الحكومة دون مشاركة التيار حيث ان استقالة نواب التيار زادت المشهد السياسي تعقيداً”.واضاف، أن “القوى السياسية ربما ستضغط وتناشد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للعدول عن قراره بشأن استقالة أعضاء التيار من مجلس النواب”.هذا وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد وجه رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري في وقت سابق الى تقديم استقالة نوابه لرئاسة البرلمان، فيما وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على استقالة نواب الكتلة المقدمة له.

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