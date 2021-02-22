تحالف الفتح:لن نسمح “بدخول”قوات الناتو إلى العراق

تحالف الفتح:لن نسمح “بدخول”قوات الناتو إلى العراق
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح نعيم العبودي، الاثنين، ان قوات حلف الناتو لن تدخل العراق، لافتا الى ان البرلمان سيمنع دخول هذه القوات للبلاد.وقال العبودي في تصريح متلفز : “نرفض زيادة قوات الناتو في العراق، وليس لدى تحالف الفتح علم بنية الحكومة زيادة أعداد قوات الناتو”.واضاف ان “زيادة عدد قوات الناتو ذريعة لزيادة دور القوات الأمريكية في العراق”.واكد ان “قوات الناتو لن تدخل إلى العراق والبرلمان سيمنعها، حيث ان زيادة عدد قوات الناتو أمر مرفوض من القوى البرلمانية”. 

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *