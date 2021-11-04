تحالف الفتح:لن نشارك في الحكومة المقبلة

تحالف الفتح:لن نشارك في الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الخميس، ان بقاء نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، على ان التزوير والتلاعب الذي حصل سيدفع الكثير من القوى السياسية الى عدم المشاركة بالحكومة الجديدة.وقال القيادي في التحالف فاضل الفتلاوي،في حديث صحفي ان “القوى السياسية التي تؤمن ولديها الادلة والوثائق على التزوير والتلاعب الخطير والكبير الذي حصل في نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، لن تشترك في الحكومة الجديدة، اذا بقى التزوير كما هو ولم تصحح النتائج، ويعود الحق لاهله”.وبين الفتلاوي ان “عدم اشتراك بعض القوى السياسية المؤثرة في الحكومة الجديدة، سيجعل منها حكومة ضعيفة وليس حكومة قوية، فهناك جهات سياسية، لها ثقلها السياسي والشعبي، وعدم اشتراكها، يكون له تبعات على كامل نظام العملية السياسية وليس الحكومة الجديدة فقط”.

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