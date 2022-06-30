تحالف الفتح:ليس مستبعداً أن يكون رئيس الحكومة المقبلة مستقلاً

تحالف الفتح:ليس مستبعداً أن يكون رئيس الحكومة المقبلة مستقلاً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رجح النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي ,الخميس, أن تكون شخصية رئيس الوزراء المقبلة من المستقلين.وقال الصالحي في حديث صحفي, إن ” تحديد شخصية رئيس الوزراء تشترك فيها جميع الكتل السياسية”, مبيناً أن “حكومة التوافق تتم بمشاركة جميع القوى السياسية, ولا توجد كتلة أكبر داخل الإطار التنسيقي تحدد أو تنفرد في اختيار شخصية رئيس الوزراء القادمة”.وأضاف, أن “الاطار التنسيقي يعمل على إرضاء جميع الإطراف المشاركة في تشكيل الحكومة القادمة, مع ضمان بناء دولة توافق لتحقيق متطلبات الشعب والجمهور المُنتَخب للإطار التنسيقي والكتل المتحالفة معه”.وكان الإطار التنسيقي قد عقد العديد من الاجتماعات السياسية للتوصل إلى أتفاق على شخصية رئيس الجمهورية, ويتم بعدها تحديد شخصية رئيس الوزارء القادمة.

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