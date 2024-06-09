تحالف الفتح:منصب رئيس البرلمان سيبقى شاغراً “حتى التوافق السنّي”

تحالف الفتح:منصب رئيس البرلمان سيبقى شاغراً “حتى التوافق السنّي”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح، عائد الهلالي، اليوم الاحد، عدم وجود تفاهمات جديدة حول ملف رئاسة مجلس النواب.وقال الهلالي، في حديث صفي، إن ” حسم ملف رئيس مجلس النواب مرتبط بتسوية الخلافات بين الأطراف السياسية السنية التي تمتلك ثقلا في البرلمان”.وأضاف، ان ” قوى الاطار التنسيقي مصرة على موقفها بشأن تقديم شخصية نزيهة وتملك كفاءة بإدارة مجلس النواب”.ودخلت أزمة اختيار رئيس البرلمان شهرها الخامس على التوالي دون التمكن من التوصل إلى أي تفاهمات بشأن اختيار مرشح توافقي للمنصب بعد اقالة محمد الحلبوسي بتهم التزوير والفساد.وفشل مجلس النواب، في 18 آيار الماضي، في اختيار رئيس جديد له، بعد أن أخفق في عقد جولة ثالثة “حاسمة” لترجيح كفة أحد المرشحين النائب سالم العيساوي، ومحمود المشهداني.

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