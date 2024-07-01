تحالف الفتح:من يدعم مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة “خائن” !

تحالف الفتح:من يدعم مشروع أنبوب نفط البصرة – العقبة “خائن” !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر القيادي في تحالف الفتح النائب  الإيراني الأصل معين الكاظمي ، اليوم الاثنين ، الداعمين للمشروع الامريكي بمد انبوب النفط من البصرة الى العقبة من المساومة لانه سيدخلهم  في خانة الخيانة  وهدر اموال الشعب، مشيرا الى وجود ارادة عراقية سوف تقف حائلا امام تنفيذ المشروع.وقال الكاظمي في حديث صحفي ، ان ” ما تم طرحه بموازنة عام 2024 بتمويل خط أنبوب البصرة حديثة وليس العقبة الذي سيقوم بتمويل محافظات الوسط والشمال بالنفط من خلال بناء المصافي لانتاج المشتقات الثانية ، اما ما تم طرحه كمرحلة ثانية يجب ان نكون حذرين لكونه مشروع امريكي لا نسمح للحكومة بالمضي فيه من خلال وجود ارادة عراقية التي ستمنع اي جهة من تنفيذه ” . واضاف ان ” المشروع منذ اللحظات الاولى من الاعلان عنه واجه معارضة شديدة من قبل أغلب الأوساط السياسية والشعبية داخل العراق”.وأشار الكاظمي إلى أن ” المشروع يمثل مكافأة للأردن ومصر لتطبيعهما مع الكيان الصهيوني فضلا عن إيصال النفط العراقي الى الكيان الغاصب”.

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