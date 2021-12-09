تحالف الفتح:نأمل من المحكمة الاتحادية إلغاء النتائج الانتخابية!!

تحالف الفتح:نأمل من المحكمة الاتحادية إلغاء النتائج الانتخابية!!
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح محمد البلداوي, الخميس , ان من صلاحية المحكمة الاتحادية رفض نتائج الانتخابات اذا ما اقتنعت بالطعون المقدمة, مؤكدا ان المحكمة تنظر بالطعون بشكل كلي وليس جزئي.وقال البلداوي في تصريح صحفي، إن “الهيئة القضائية في مفوضية الانتخابات نظرت بالطعون المقدمة من افراد دون النظر بالطعون الكلية على مجمل العملية الانتخابية”.وأضاف ان “هناك من يحاول ربط المادة 93 سابعا التي تشير الى ان واجب المحكمة الاتحادية المصادقة على نتائج الانتخابات”، معتبرا أنه “واهم ولا يفقه بالدستور من يعتقد بان النظر بالطعون ليس من صلاحيات المحكمة الاتحادية”.وأوضح، أن “الطعون التي قدمها الاطار التنسيقي هي ليست طعون جزئية وانما كلية على مجمل العملية الانتخابية”، مشيرا الى أن “المحكمة الاتحادية استمعت لمحامي الاطار واحالت جزءا من الطعون الى خبراء للاستشارة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *