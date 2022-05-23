تحالف الفتح:نأمل من حزب بارزاني الإنضمام لمبادرة الإطار وتشكيل الحكومة

تحالف الفتح:نأمل من حزب بارزاني الإنضمام لمبادرة الإطار وتشكيل الحكومة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- رحب عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الإثنين، بالتقارب الحاصل بين حزبي الاتحاد والديمقراطي فيما وصفه بالإيجابي.وقال الحياني في تصريح صحفي، إننا “نحث دائما على التقارب بين الكتل السياسية للذهاب الى تشكيل حكومة مشاركة وطنية تضم جميع القوى السياسية”.وأضاف، أن “التقارب بين حزبي الاتحاد والديمقراطي يعتبر ايجابيا وستنعكس مخرجاته على العملية السياسية”.ورجح الحياني، ان “ذهاب الأحزاب الكردية مع الإطار التنسيقي في تشكيل الحكومة لأن مشروع الإطار وطني ويشمل جميع المكونات والقوى السياسية “، مشيرا الى “ان الكرد كان لهم دوراً كبيراً في الحكومات العراقية السابقة منذ العام 2005 وهذا ما سينعكس بصورة ايجابية على المشهد السياسي”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *