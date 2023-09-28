تحالف الفتح:نرفض العودة العسكرية لحزب بارزاني إلى كركوك

تحالف الفتح:نرفض العودة العسكرية لحزب بارزاني إلى كركوك
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصف القيادي في تحالف الفتح عائد الهلالي، تحركات الحزب الديمقراطي في كركوك بالاستفزازية لمشاعر الاهالي الرافضين للتواجد العسكري لهذا الحزب داخل المحافظة. وقال الهلالي في حديث صحفي، ان “الحزب الديمقراطي شريك في العملية السياسية وهو كباقي الاحزاب بإمكانه فتح مكاتب في المحافظات العراقية، الا ان المشكلة الاساسية مع هذا الحزب تتعلق بالعودة السياسية الى كركوك من دون العودة العسكرية”. واضاف ان “الحزب المذكور استفز مشاعر الاهالي في محافظة كركوك، عندما جاء بقواته لإعلان السيطرة على المقر المسيطر للعمليات المشتركة في هذه المحافظة، لتسلم زمام الامور في المدينة”. وبين ان “معظم الاهالي في كركوك وحتى الاكراد قد استفزهم تصرف الحزب الديمقراطي من خلال سعيه للسيطرة على المحافظة ومقر العمليات، وهو ما ولد ردة فعل غاضبة ازاء هذا الفعل، خصوصا ان هذه الممارسات لم تأت من خلال اتفاق سياسي مع الاطراف الاخرى داخل هذه المحافظة”. 

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