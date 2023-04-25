تحالف الفتح:نرفض بقاء القوات التركية في شمال العراق

وكان وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أكد في وقت سايق، أن قوات بلاده لن تنسحب في الوقت الراهن من شمالي العراق وسوريا

وقال أوغلو في مقابلة صحافية إن “انسحابنا من شمال العراق وشمال سوريا يعني توقف عملياتنا العسكرية ضد الإرهاب واقتراب الإرهابيين من حدودنا وهذا يشكل تهديدا لأمننا القومي”، معتبرا أن “التنظيمات الإرهابية ستملأ الفراغ الذي سيحدث في حال انسحبت القوات التركية من شمال سوريا، وأن الأمن القومي وأمن الحدود بالغ الأهمية بالنسبة لأنقرة

ولفت إلى أن تركيا لا تثق بالولايات المتحدة وفرنسا فيما يخص مكافحة الإرهاب، مبينا أن واشنطن تواصل دعم إرهابيي “بي كي كي/ واي بي جي

وتأتي تصريحات الوزير التركي عشية اجتماع لوزراء دفاع وروؤساء الاستخبارات لكل من سوريا وروسيا وتركيا وإيران في موسكو