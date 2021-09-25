تحالف الفتح:نرفض دعوات التطبيع مع إسرائيل

تحالف الفتح:نرفض دعوات التطبيع مع إسرائيل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، اليوم السبت، على دعوات أطلقها شخصيات عراقية من ستة محافظات الى التطبيع مع إسرائيل.وقال النائب عن التحالف كريم المحمداوي،في حديث صحفي، ان “تلك الدعوات المرفوضة شعبياً وسياسياً، تهدف الى جس نبض الرأي العام رغم ان الشارع العراقي اعرب كثيراً عن رفضه القاطع لمثل تلك الدعوات”.وأضاف ان “تلك الدعوات تطلق من قبل عملاء امريكا والكيان الصهيوني، وهي لن تتحقق مهمها حاولوا، خصوصاً ان الدستور والقانون العراقي يمنع اقامة اي علاقة مع الكيان الصهيوني، ويحاسب من يقوم بهكذا علاقات مرفوضة شعبياً وسياسياً وقانونياً”.

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