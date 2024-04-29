تحالف الفتح:وزير الخارجية فاشل ويجب تبديله

تحالف الفتح:وزير الخارجية فاشل ويجب تبديله
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- انتقد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الاثنين، ضعف أداء وزارة الخارجية في العديد من القضايا الدولية التي تمثل سياسية العراق، فيما اكد ان هناك العديد من الملفات التي تحتاج الى تدخل مباشر  الوزارة. وقال الزبيدي في حديث  صحفي، إن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مطالب بإعادة تقييم وزير الخارجية فؤاد حسين”، مشيرا الى ان “عدم الرد على التدخلات الخارجية بالشأن العراقي بمثابة إعطاء الضوء الاخضر لهم”. وتابع، ان “الوزارة بهذا السياسة تبيح التدخلات الخارجية التي تشنها دول الغرب والمسؤولين الأمريكان بشان موقف البلد من الحرب الجائرة على غزة”، لافتا الى ان “هذا الصمت عكس صورة على ان العراق مسير من واشنطن الدول الاوربية التي تعترض على إقرار قانون مكافحة البغاء في البرلمان”. واستطرد عضو تحالف نبني: ان “الوزارة اثبتت فشلها في عدم التصدي لكل الهجمات الإعلامية والسياسية التي تعرض لها البلد في الفترة الماضية والحالية”، مبينا ان “هناك العديد من الملفات التي تحتاج الى تدخل مباشر من قبل الوزارة”. 

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