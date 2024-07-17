تحالف الفتح:وزير الخارجية يعمل وفق أجندة حزب بارزاني

تحالف الفتح:وزير الخارجية يعمل وفق أجندة حزب بارزاني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد تحالف الفتح، اليوم الاربعاء، موقف وزير الخارجية فؤاد حسين بشأن الاحتلال التركي للاراضي العراقية في محافظة دهوك باقليم كردستان.وقال عضو التحالف علي الفتلاوي، في حديث صحفي، ان “موقف حسين يتواءم مع موقف الحزب الديمقراطي الحاكم في الإقليم الذي ينتمي اليه، وكذلك حكومة كردستان اللتان بقيتا صامتتان عن الانتهاكات التركية”.واضاف، ان “دل هذا الامر على شيء فانه يدل على وجود مصلحة بين أربيل وانقرة تدفع حكومة رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الى الصمت على ما يجري”.واضاف، ان “وزارة الخارجية لم تخرج بموقف او بيان شديد اللهجة بخصوص استمرار الانتهاكات التركية، مؤكدا “مواصلة القوات التركية عمليات التوغل داخل الأراضي العراقية وسط صمت من حكومتي بغداد واربيل”.وبين ان “تركيا لا تنفذ عمليات عسكرية فقط داخل العراق بل انها تقوم باحتلال الأراضي العراقية تحت مرأى ومسمع الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان”.

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