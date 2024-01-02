تحالف الفتح الإيراني:اتفاقية الاطار الاستراتيجي حولت العراق إلى مستعمرة أمريكية!

تحالف الفتح الإيراني:اتفاقية الاطار الاستراتيجي حولت العراق إلى مستعمرة أمريكية!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب  الميليشياوي عن تحالف الفتح علي تركي، الثلاثاء، ان البرلمان يقف الى جانب الحكومة في رفض اي تواجد قتالي اجنبي على ارض العراق، لافتا الى ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي قد حولت العراق الى ارض للقواعد الاميركية.وقال تركي في حديث صحفي، ان “الحكومة غير راغبة بالوجود الاجنبي القتالي على ارض العراق، وهذا الامر قد اعلنت عنه واكدت ذلك في اكثر من مرة، وسيكون للبرلمان موقفه المساند لهكذا امر”.واضاف ان “البرلمان سيكون عاملا مساعدا للحكومة في رفض التواجد الاجنبي القتالي على ارض العراق من خلال التوجه نحو الغاء اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع المحتل، حيث ان هذه الاتفاقية جعلت العراق ارضا للقواعد الاميركية”.وبين ان “القوات الاميركية تتواجد في العراق تحت اعذار وحجج واهية في وقت لايحتاج فيه البلد الى اي قوات قتالية اميركية او اجنبية من اجل مواجهة الارهاب والمخاطر الامنية”.ي

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