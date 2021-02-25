تحالف الفتح :الحكومة القادمة من “صقور إيران”

تحالف الفتح :الحكومة القادمة من “صقور إيران”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- رأى تحالف الفتح بزعامة هادي العامري ، اليوم الخميس، أن شكل الحكومة الاتحادية المقبلة التي ستفرزها نتائج الانتخابات التشريعية المزمع إجراؤها في نهاية العام الحالي  او في عام 2022″ينبغي أن تكون من”صقور إيران اصحاب المشروع الجهادي”.وقال القيادي في التحالف غضنفر البطيخ، في حديث صحفي، إن “الحكومة المقبلة، التي تشكل بعد الانتخابات المبكرة، يجب تكون حكومة صقور إيران اصحاب المقاومة الإسلامية ، ويكون على رأسها شخصية مثل “المجاهد هادي العامري”، مردفا بالقول إن “التشكيلة الوزارية المقبلة يتعين أن تكون من الخط السياسي الأول”.واعتبر أن “التكنوقراط، طيلة الفترة الماضية، أثبتوا فشلهم، وحتى الوزارات، التي تسلموها زادت فيها عمليات الفساد مع سوء الادارة، بسبب ان الوزير يكون ضعيفا ولا يستطيع مقاومة الضغوطات والابتزاز السياسي، ولهذا فإن الحكومة المقبلة، ينبغي أن تكون مشكلة من ابطال المقاومة الإسلامية ، حتى تستطيع فعل شيء على أرض الواقع”.

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