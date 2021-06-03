تحالف الفتح: الكاظمي “أداة أمريكية”

تحالف الفتح: الكاظمي “أداة أمريكية”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الخميس , قرار حكومة رئيس الوزراء الكاظمي بإعادة اسر الدواعش من مخيم الهول الى الجدعة بانه “قرار خطير” و”طاعة عمياء” لما تخططه الاستخبارات الامريكية, مشيرا الى ان الكاظمي مازال أداة طيعة للامريكان.وقال جابر في تصريح صحفي, ان ” قرار إعادة اسر الدواعش التكفيريين من مخيم الهول الى مخيم الجدعة جنوب الموصل فُرض على الكاظمي وسيجعل العراق في وضع امني ومجتمعي لايحسد عليه وسيتسبب بمشاكل كبيرة”, مبينا ان ” الكاظمي يتحمل المسؤولية الكاملة باعتباره المسؤول التنفيذي الأول والقائد العام للقوات المسلحة”.وأضاف ان “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مازال يخنع للضغوطات الامريكية وانه مازال أداة طيعة لما تريده الاستخبارات الامريكية بعودة داعش لزعزعة الامن والاستقرار من جديد”.واوضح جابر، ان “هذه العوائل مازالت تعشعش في رؤوسها الأفكار التكفيرية وان قرار اعادتهم امريكي تحت غطاء قوات التحالف الدولي ”. 

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