تحالف الفتح: تهريب النفط ما زال مستمرا من قبل حكومة البارزاني

تحالف الفتح: تهريب النفط ما زال مستمرا من قبل حكومة البارزاني
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي ،الثلاثاء، أن عمليات تهريب النفط من قبل إقليم كردستان ما تزال مستمرة دون أي محاسبة، داعيًا الحكومة الاتحادية إلى التدخل العاجل لإنهاء هذا الملف الذي يشكل استنزافًا للثروة الوطنية.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، أن “النفط المهرب هو ثروة وطنية تخص جميع العراقيين، وليس حكرًا على الإقليم، ورغم استمرار عمليات التهريب، لا يزال الإقليم يطالب بغداد بأموال دون تسديد التزاماته المالية المستحقة”.وشدد على “ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذا الخرق الذي يمثل نهبًا واضحًا لمقدرات البلاد”، مشيرًا إلى أن “الحكومة الاتحادية مطالبة بتكثيف جهودها والضغط لإيقاف عمليات التهريب التي تتم دون أي رقابة أو مساءلة قانونية”.يُذكر أن أكثر من 300 ألف برميل من النفط يتم تهريبها يوميًا من إقليم كردستان، دون أن يكون هناك معرفة واضحة بمصير الأموال الناتجة عن هذه العملية، وفقًا لتقارير إعلامية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *