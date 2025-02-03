تحالف الفتح: حكومتنا الإطارية ترفض التعامل مع حكومة الشرع “الإرهابية”

تحالف الفتح: حكومتنا الإطارية ترفض التعامل مع حكومة الشرع “الإرهابية”
آخر تحديث:

بغداد/ شبكة اخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي، الاثنين ، بوجود ضغوط تمارسها الولايات المتحدة الامريكية وتركيا وبعض من دول الخليج على حكومة السوداني لإزالة تحفظها ازاء رئيس السوري الجديد أبو محمد الجولاني ونظامه.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “قوى الاطار التنسيقي لا تزال لا تثق بالنظام السوري الجديد ورئيسيه أبو محمد الجولاني بسبب ما ارتكبه الاخير من جرائم بحق دماء الشعب العراقي، فضلا عن مطلوبيته للقضاء العراقي”.واضاف ان ” الحكومة وغالبية شرائح المجتمع العراقي لازالت تتحفظ من النظام الجديد خاصة بعد ان بدأ بقمع الشيعة والعلويين والتي تثبتها كل يوم العديد من الفيديوهات التي تعرض عبر وسائل التواصل الاجتماعي من الداخل السوري”.وأشار الى ان “الحكومة لازالت تقف قلقلة وترفض لكل الضغوطات الامريكية والتركية وبعض من دول الخليج التي مارس عليها لأجل تطبيع العلاقة مع النظام الجديد ورئيسه أبو محمد الجولاني خاصة بعد رفض الحكومة قبول طلب زيارة وزير خارجية النظام الى بغداد”.وكان مصدر نيابي، اكد بان الحكومة اجلت طلب وزير خارجية النظام السوري الشيباني لزيارة بغداد لبحث جملة من الملفات التي تخص العراق وسوريا.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *