تحالف الفتح:سنساوم القوى السنّية والكردية بين طرد القوات الأمريكية وبين انتخاب رئيسا للبرلمان!

تحالف الفتح:سنساوم القوى السنّية والكردية بين طرد القوات الأمريكية وبين انتخاب رئيسا للبرلمان!
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح  الإيراني الأصل معين الكاظمي، اليوم الاحد، ان عدد من نواب المكون الشيعي هددوا بتعطيل انتخاب رئيس مجلس النواب واستمرار النائب الأول للرئيس بادارة المجلس لنهاية الدورة الانتخابية الحالية.وقال الكاظمي في حديث صحفي، ان “هذا التهديد كان على خلفية انسحاب نواب المكونيين السني والكردي من الجلسة التداولية المخصصة لاخراج القوات الاجنبية، ما دفع عدد من نواب المكون الشيعي بعدم التفاعل مع مطالب هؤلاء النواب مستقبلا خاصة بما يتعلق بملفي انتخاب رئيس البرلمان  والموازنة “.وأضاف ان “نواب المكون الشيعي بإمكانهم تعطيل انتخاب رئيس البرلمان الى نهاية الدورة الحالية اذا لم يعدل السنة  والكرد موقفهم من تواجد قوات الاحتلال الأمريكي “.وانسحب النواب الكرد والسنة من الجلسة التداولية مساء امس السبت المخصصة لمناقشة الاعتداءات الامريكية على السيادة الوطنية باستثناء نائبين من الاسلامي الكردستاني والعدل والنواب المستقلين.

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