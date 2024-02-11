تحالف الفتح:سنساوم القوى السنّية والكردية بين طرد القوات الأمريكية وبين انتخاب رئيسا للبرلمان!

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- شبكة اخبار العراق
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القانونية النيابية:مجلس النواب ماضٍ بإخراج القوات الأمريكية من العراق
نائب إطاري:انتخاب رئيس البرلمان الجديد بعد قرار المحكمة الاتحادية
الأمن النيابية:العراق غير قادر على حماية أجوائه
محافظ نينوى يباشر بتغيير الفاشلين في الإدارة المحلية
غداً..السوداني والبارزاني في دبي للمشاركة في (القمة العالمية للحكومات 2024)
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توقعات بفوز بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية في الشهر المقبل
نتانياهو يضرب التحذيرات الدولية عرض الحائط في هجوم قواته على مدينة رفح
الأمم المتحدة ” قلقة” بسبب تقدم قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه رفح
روسيا تتهم أمريكا بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين
فرنسا تدعو إسرائيل إلى عدم “استخدام العنف” ضد فلسطيني الضفة الغربية
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أكثر من (825) مليون دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الأربعة الماضية
اليوم ..سعر صرف الدولار= 153500 ديناراً
مسرور:أمريكا وإسرائيل والتحالف الدولي أخبرونا بأنهم يريدون رؤية “كردستان قوية”
نائب كردي سابق: الإقليم يعتمد على البضائع الإيرانية بالدرجة الأولى
النفط النيابية تدعو الحكومة إلى منح المحافظات المنتجة للنفط مستحقاتها في موازنة 2024
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CIA:الحشد الشعبي المجرم الأول في الاتجار بالبشر في العراق وإجراءات الحكومة ضعيفة تجاه منع ذلك
“المقاولة”الحشدوية تدعو إلى ” الجهاد التاريخي “!
أكثر من (4) مليارات دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد في الشهر الماضي
السوداني لم يتجرأ أمام وزير الدفاع التركي ويقول له “كفى انتهاكا لسيادة العراق”
العراق يرفض التنازل عن عرش الفساد عالمياً
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- اذاعة INN