تحالف الفتح يحذر حزب بارزاني من تزوير الحقائق

تحالف الفتح يحذر حزب بارزاني من تزوير الحقائق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح جبار عودة، السبت، وجود رسائل خطيرة في طي تصريحات قادة الحزب الديمقراطي الكردستاني بشأن كركوك وقال عودة في حديث صحفي ،ان” اقليم كردستان جزء من الدولة وتنطبق عليه كل القوانين والتعليمات الاتحادية لكن الازمة الاخيرة في كركوك وتداعياتها وتصريحات بعض قادة حزب بارزاني اثارت ثلاث رسائل خطيرة على المستوى العام ابرزها خلط الأوراق وعدم ذكر الحقائق واتهام بغداد بمحاربة الكرد وهذا خطأ فادح”.واضاف ،ان “الكرد جزء من النسيج العراقي واي محاولة لاثارة نعرات قومية من قبل أي طرف سياسي مرفوضة”، مشيدا “بدور الامن الوطني في اعتقال من قاموا بالإساءة للعلم العراقي في كركوك مؤخرا”.واشار الى ان” بغداد جادة في تعزيز الامن والاستقرار في كركوك ومواجهة أي محاولات ترمي لبث الفرقة والفوضى من قبل أي جهة لافتا الى ” ضرورة ان يدرك حزب بارزاني بان الحوار هو من يحل المشاكل العالقة والمعقدة وليس البيانات الحادة”.و حذر نائب الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق تحسين كهية، الخميس،  من مغبة تسليم الملف الاني بيد الحزب الديمقراطي الكردستاني، مبينا ان تلك الخطوة تهدد الامن القومي للبلاد.

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