تحالف الفتح يحمل إسرائيل مسؤولية استهداف معسكر المسيب للحشد الشعبي

تحالف الفتح يحمل إسرائيل مسؤولية استهداف معسكر المسيب للحشد الشعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل تخالف الفتح، اليوم الاحد، الكيان الصهيوني مسؤولية استهداف معسكر كالسو في محافظة بابل.وقال عضو التحالف عائد الهلالي في حديث صحفي، ان “بعض المقذوفات التي استهدفت قاعدة كالسو  في المسيب للحشد الشعبي ما زالت سليمة ويمكن الاستدلال من خلالها على الجهة التي نفذت او وقفت خلف هذا الاستهداف”.واضاف، ان “اللجنة التحقيقية المكلفة لم تكشف طبيعة ما جرى في القاعدة ، وكذلك أعلنت امريكا موقفها بعدم القيام بأي عملية عسكرية داخل الأراضي العراقية، وقد يكون هذا احتراما لوجود السوداني وزيارته الى الولايات المتحدة”.وتابع، ان “ما حدث في القاعدة لا يستبعد ان يكون قصف صهيوني”.وبين ان “اللجنة التحقيقية ستتوصل الى الصواريخ المتفجرة داخل القاعدة، مشيرا الى ان بعض المقذوفات ما زالت في حالة سليمة ومن الممكن ان يتم من خلالها معرفة نوع الصواريخ والجهات التابعة لها”.

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