تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية التعامل بحذر مع الوضع السوري الجديد

تحالف الفتح يدعو حكومته الإطارية التعامل بحذر مع الوضع السوري الجديد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي، على ضرورة الحذر في التعاطي مع الوضع السوري الجديد، لافتا الى ان واقع الحال يحتم على الحكومة التعاطي مع الحكومة السورية ولكن يجب الحذر.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، أن “السياسة تحتم على الجميع التعاطي مع واقع الحال الموجود على الأرض، وهذا الأمر ينطبق على سوريا، حيث بالامكان ان تتعاطى الحكومة العراقية وحكومات الدول الاخرى مع المتغيرات والحكومة الانتقالية في سوريا”.واضاف ان “حركة طالبان تعد من الحركات السنية المتطرفة، لكن مع سيطرتها على أفغانستان فقد بدأت الدول تتعاطى معها، اضافة الى ان الجمهورية الاسلامية قد تعاطت مع الوضع الجديد في أفغانستان، خصوصا انها احدى دول الجوار بالنسبة لها”.وبين ان “من الطبيعي ان يكون هناك ترحيب بالوضع السوري الجديد والحكومة الانتقالية، وفقا لواقع الحال على الارض، لكن يجب ان يكون هناك حذر شديد في التعامل مع الوضع الجديد”.

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