تحالف الفتح يدعو زعماء الإطار إلى تنفيذ أمر خامنئي بطرد القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح يدعو زعماء الإطار إلى تنفيذ أمر خامنئي بطرد القوات الأمريكية من العراق
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح علي الزبيدي، الاثنين، ان القوات الامريكية المتواجدة في العراق هي قوات قتالية وتعمل على زعزعة الأمن لا حفظه.وقال الزبيدي في تصريح صحفي، ان ” الموقف الأمريكي اليوم واضح جدا وهو الاستمرار في العراق لضمان مصالحها في الشرق الأوسط والخليج العربي بشكل خاص”، مشير الى ان “سكوت زعماء الاطار عن تنفيذ امر خامنئي على طرد القوات الامريكية من العراق  أمر غير مقبول ، لافتا الى ان “هذه القوات هي قوات قتالية وتعمل على زعزعة الأمن لا حفظه”. وبين أن “بقاء القوات الامريكية على الأراضي العراقية استفزاز للمقاومة الاسلامية بقيادة الامام خامنئي ، ويجب رفض تواجده العسكري تحت أي عنوان”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *