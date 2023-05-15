تحالف الفتح يطالب السوداني بترشيح المدراء العامين البدلاء حسب المحاصصة

تحالف الفتح يطالب السوداني بترشيح المدراء العامين البدلاء حسب المحاصصة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في تحالف الفتح علي حسين، الاثنين، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني باختيار شخصيات نزيهة قادرة على إحداث إصلاح حقيقي كبدلاء عن المدراء المقالين، مبينا ان اختيار البدلاء يجب ان يتخذ عن طريق الوزير او كتلته. وقال حسين في تصريح  صحفي، ان ” قضية استبدال المديرين العامين ممن اشرت عليهم لجان التقييم الحكومي التقصير الإداري او شبهات فساد خطوة مهمة من الإصلاحات ودليل على ايفاء حكومة السوداني في برنامجها، الا ان عملية ترشيح البدلاء هي الخطوة الأصعب “. وأشار حسين الى انه ” امام الحكومة امرين لاثالث لهما الأول ان يتم الترشيح من قبل الوزير المعني كونه يمتلك حق اختيار ادواته للوصول الى النجاح له ولكتلته التي رشحته للمنصب، والامر الثاني الترشيح ان يتم عن طريق الكتلة شرط ان يكون من نفس الوزارة وتتوفر فيه الشروط المهنية وبعكسه يعود الامر الى رئيس الحكومة وبالتشاور مع الوزير المعني” وكان مجلس الوزراء قد أصدر أمرا ديوانيا وبتوجيه من قبل السوداني، لتشكيل لجنة تقييم أداء المديرين العامين في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة وإقالة بعضهم.

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